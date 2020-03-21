​Английский футболист заразился коронавирусом

Английский нападающий "Вест Бромвич Альбион" Чарльз Остин сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Report, по информации источника, 30-летний футболист заразился на фестивале в Челтнеме. Остин заподозрил у себя коронавирус, когда его температура поднялась до 39,7 градусов по Цельсию.

"Было ощущение, словно кто-то вылил на меня ведро воды. Перед тем, как в субботу появились первые симптомы, я разговаривал по телефону с тещей. Я сказал ей, что если кто-то в нашей семье заразится коронавирусом, то пускай это буду я.

Сначала мне казалось, что я достаточно крепок и здоров для такой болезни, но уже после я начал убеждать всех своего возраста в том, чтобы они серьезно относились к этой болезни. Это чрезвычайно серьезная проблема", — сказал Остин.

Напомним, профессиональные английские лиги поставлены на паузу как минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.