​Английский футболист умер после уличной драки накануне матча

Полузащитник британского футбольного клуба "Мэтлок Таун" Джордан Синнот умер в результате травм, полученных в драке.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

25-летнего футболиста обнаружили у торговых рядов без сознания. По данным полиции, перед этим в одном из баров случилась драка, в которой участвовали восемь мужчин и одна женщина.

Синнот был госпитализирован с подозрением на перелом костей черепа. Он скончался в больнице.

По подозрению в нападении задержан 27-летний мужчина.

Джордан Синнот являлся игроком клуба "Мэтлок Туан" на правах аренды. Клуб является представителем восьмого дивизиона чемпионата Англии.

После смерти футболиста команда отменила запланированный матч.