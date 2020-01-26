​Английский футболист умер после уличной драки накануне матча

Полузащитник британского футбольного клуба "Мэтлок Таун" Джордан Синнот умер в результате травм, полученных в драке.
Как передает Report, об этом сообщает The Sun.
25-летнего футболиста обнаружили у торговых рядов без сознания. По данным полиции, перед этим в одном из баров случилась драка, в которой участвовали восемь мужчин и одна женщина.
Синнот был госпитализирован с подозрением на перелом костей черепа. Он скончался в больнице.
По подозрению в нападении задержан 27-летний мужчина.
Джордан Синнот являлся игроком клуба "Мэтлок Туан" на правах аренды. Клуб является представителем восьмого дивизиона чемпионата Англии.
После смерти футболиста команда отменила запланированный матч.