Англия впервые за 28 лет выиграла серию пенальти на ЧЕ

Сборная Англии по футболу впервые за 28 лет выиграла серию пенальти на чемпионатах Европы.

Сборная Англии по футболу впервые за 28 лет выиграла серию пенальти на чемпионатах Европы.

Как сообщает Report , англичанам в последний раз удалось пройти этап плей-офф, выиграв соперника в серии послематчевых пенальти, в 1996 году. С тех пор команда проиграла в "футбольной лотерее" четыре раза, включая финал ЕВРО-2020.

Минувшим вечером в четвертьфинале ЕВРО-2024 Англия обыграла сборную Швейцарии - 5:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1).

Англия не проигрывает в основное и дополнительное время уже 11 матчей. На ЕВРО-2020 у команды было 5 побед при двух ничьих, на этом ЕВРО - 2 победы при двух ничьих. В последний раз в основное время англичане уступали на ЕВРО-2016 (поражение в 1/8 финала от Исландии - 0:2).