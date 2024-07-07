Англия впервые за 28 лет выиграла серию пенальти на ЧЕ

Сборная Англии по футболу впервые за 28 лет выиграла серию пенальти на чемпионатах Европы.
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Минувшим вечером в четвертьфинале ЕВРО-2024 Англия обыграла сборную Швейцарии - 5:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1).
Англия не проигрывает в основное и дополнительное время уже 11 матчей. На ЕВРО-2020 у команды было 5 побед при двух ничьих, на этом ЕВРО - 2 победы при двух ничьих. В последний раз в основное время англичане уступали на ЕВРО-2016 (поражение в 1/8 финала от Исландии - 0:2).