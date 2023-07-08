Англия в третий раз стала выиграла молодежный чемпионат Европы по футболу

Сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Испании в финальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (среди игроков до 21 года).

Сборная Англии со счетом 1:0 победила команду Испании в финальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (среди игроков до 21 года).

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Батуми-Арена" в грузинском городе Батуми.

Единственный гол на счету Коула Палмера, полузащитник отличился на четвертой добавленной минуте к первому тайму. На девятой добавленной ко второму тайму минуте испанцы не реализовали пенальти.

Сборная Англии в третий раз стала победителем молодежного чемпионата Европы, ранее англичане выигрывали турнир в 1982 и 1984 годах. В 2009 году команда Англии проиграла в финале турнира сборной Германии. Лидерами по количеству побед являются сборные Испании и Италии, на счету которых пять титулов. Советские футболисты трижды побеждали на молодежном чемпионате Европы (1976, 1980, 1990).

Сборные Англии и Испании во второй раз встретились в финале молодежного чемпионата Европы. В 1984 году, когда решающее противостояние состояло из двух матчей, англичане одолели соперника с общим счетом 3:0 (2:0, 1:0).