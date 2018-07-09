Англия попросила у Азербайджана поддержки для проведения чемпионата мира в 2030 году

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Англии обратилась в АФФА для получения поддержки в борьбе за проведение чемпионата мира в 2030 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, в связи с этим председатель ФА Грег Кларк посетил Баку. Сообщается, что его обращение встретили очень хорошо.

Хотя Англия выдвигала кандидатуру на проведение чемпионата мира в 2006 и 2018 годах, она не смогла победить. На этот раз ФА намерена добиться цели, получив поддержки преимущественно мелких стран. Кларк, наряду с Азербайджаном, посетил Грузию и другие приграничные с Россией страны.

Отметим, что Англия до сих пор только раз организовала чемпионат мира в 1966 году. Чемпионом того мундиала стала она сама. В настоящее время ЧМ проходит в России, в 2022 состоится в Катаре, в 2026 – США, Канаде и Мексике. Страна-победитель определяется путем голосования среди 211 стран-членов ФИФА.