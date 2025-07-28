Англия победила Испанию в женском чемпионате Европы по футболу

Англия победила Испанию в женском чемпионате Европы по футболу.

Англия победила Испанию в женском чемпионате Европы по футболу.

Как сообщает Report, исход драматичного матча решила серия пенальти.

Встреча в швейцарском Базеле стала повторением финала чемпионата мира 2023 года, где победила Испания.

К исходу основного времени обе команды забили по одному голу (Мариона Кальдентей открыла счет в первом тайме за испанок, Алессия Руссо сровняла счет за «львиц» во втором тайме). Дополнительное время также не определило победителя.

В серии пенальти англичанки победили 3:1.