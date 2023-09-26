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Англия откажется играть с юношескими командами России

Англия откажется играть с юношескими командами России Английские команды не станут играть с российскими юношескими сборными в случае допуска последних к международным турнирам после предложения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Футбол
26 сентября 2023 г. 23:42
Англия откажется играть с юношескими командами России

Английские команды не станут играть с российскими юношескими сборными в случае допуска последних к международным турнирам после предложения исполкома УЕФА.

Как передает Report, об этом сообщает The Times со ссылкой на представителя Английской футбольной ассоциации.

"Мы не поддерживаем позицию по допуску России к соревнованиям УЕФА. Наша позиция остается неизменной: команды Англии не будут играть против российских команд", — говорится в заявлении.

Ранее УЕФА сообщил, что исполком организации обратился к руководству с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить в правах российские команды U‑17 (как девушек, так и юношей). Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Отстранение сборных и команд из России, за исключением U‑17, останется в силе.

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