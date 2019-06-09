​Англия обыграла Швейцарию в матче за 3 место Лиги наций

Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти со счетом 6:5 в матче за 3 место Лиги Наций УЕФА, передает Report.

Встреча состоялась в португальском Гимарайнше на стадионе “Афонсу Энрикеш“. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. На 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда.

Напомним, что в полуфинале Англия уступила Нидерландам (1:3), Швейцария потерпела поражение в матче с Португалией (1:3). В финале Лиги Наций сыграют сборные Португалии и Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 9 июня. Матч пройдёт Порту на стадионе “Драгау“.