Английский "Саутгемптон" продлил контракт с главным тренером

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Английский клуб "Саутгемптон" объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Марком Хьюзом.

Как передает Report со ссылкой на сайт клуба, с 55-летним специалистом заключен контракт на три года.

"Святые" продлили контракт с тренером до 2021 года. На этот же срок заключены новые соглашения и с его ассистентами - Марком Боуэном и Эдди Недзвецки.

"Марк, Эдди и я очень рады подписанию долгосрочных контрактов с клубом. После восьми недель работы мы не рассматривали другие варианты", - прокомментировал Хьюз.

Хьюз возглавил "Саутгемптон" в середине марта, когда после 30 туров команда занимала в таблице АПЛ 17-е место. В итоге "святые" финишировали на той же строчке, опередив вылетевшие в чемпионшип "Суонси" и "Сток Сити" на 3 очка.