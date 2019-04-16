Английский клуб заявил, что не будет платить за погибшего футболиста

"Кардифф Сити" сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить "Нанту" за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована.

Кроме того, "Кардифф" напоминает ФИФА, что "Нант" постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.

Отметим, что 28-летний Сала перешёл в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.