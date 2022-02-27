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Английский клуб уволил известного специалиста

Английский клуб уволил известного специалиста "Лидс" объявил на официальном сайте об уходе Марсело Бьелсы с поста главного тренера команды. Как передает Report, стороны расстались по обоюдному согласию.
Футбол
27 февраля 2022 г. 17:32
Английский клуб уволил известного специалиста

"Лидс" объявил на официальном сайте об уходе Марсело Бьелсы с поста главного тренера команды.

Как передает Report, стороны расстались по обоюдному согласию.

Бьелса возглавлял "Лидс" с июня 2018 года. При нем "белые" вышли с Чемпионшипа в Премьер-лигу.

В настоящее время "Лидс" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. "Белые" находятся в двух очках от зоны вылета. Команда проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17.

По данным СМИ, новым тренером "Лидса" станет экс-наставник "РБ Зальцбург" и "РБ Лейпциг" Джесси Марш.

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