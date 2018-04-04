Английский клуб предлагает звездному футболисту новый контракт

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В попытке удержать полузащитника Эдена Азара в команде руководство "Челси" готово пойти на улучшение контракта.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, лондонский клуб готов платить бельгийцу 334 тысячи евро в неделю.

Если сделка состоится Азар станет самым высокооплачиваемым игроком команды. На данный момент 27-летний футболист зарабатывает 230 тысяч евро в неделю.

Отметим, что испанский клуб "Реал Мадрид" намерен включить в свои ряды Эдена Азара.

Напомним, что играющий также за национальную сборную Бельгии Азар в текущем сезоне английской Премьер-лиги появился на поле 27 раз и забил 11 голов.