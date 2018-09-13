Английский клуб хочет лишить чемпиона мира капитанской повязки

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Английский "Тоттенхэм" хочет наказать Уго Льориса за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Mirrora", 32-летнего голкипера могут лишить двухнедельной зарплаты.

Также рассматривается вероятность лишения игрока лондонского клуба капитанской повязки.

Отметим, что за управление 24 августа автомобилем в нетрезвом состоянии Уго Льориса лишили водительских прав сроком на 20 месяцев. В составе французской сборной он становился победителем прошедшего в России чемпионата мира.