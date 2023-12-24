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Английский бизнесмен приобрел 25% акций "Манчестер Юнайтед"

Английский бизнесмен приобрел 25% акций "Манчестер Юнайтед" Владелец химического гиганта Ineos Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Футбол
24 декабря 2023 г. 22:05
Английский бизнесмен приобрел 25% акций Манчестер Юнайтед

Владелец химического гиганта Ineos Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

Компания британца Trawlers Limited выкупила 25% акций класса В, а также договорилась о приобретении до 25% акций класса А. Сумма сделки составила 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,52 млрд долларов).

Также миллиардер инвестирует 300 млн долларов в инфраструктуру стадиона "Олд Траффорд", из которых 200 млн будут выплачены после закрытия сделки, а еще 100 млн - к концу 2024 года. Компания Ineos получит право управлением футбольной деятельностью "Юнайтед".

До этого манкунианцами единолично владели Джоэл и Аврам Глейзеры, купившие МЮ в 2005 году за 1,34 млрд долларов.

В текущем сезоне Английский премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Красные дьяволы" не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы.

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Версия на азербайджанском языке Milyarder “Mançester Yunayted” klubunun səhmlərinin 25%-ni alıb

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