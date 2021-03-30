Английские гранды намерены приобрести капитана "Лейпцига"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер выразил желание сменить команду в летнее трансферное окно.

Полузащитник немецкого "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер выразил желание сменить команду в летнее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на издание Bild, контракт капитана "быков" с клубом рассчитан до лета 2022 года. Вероятно, "Лейпцигу" придётся пойти навстречу австрийцу и продать его по окончании сезона, чтобы не потерять его бесплатно спустя год. В услугах Забитцера заинтересованы сразу три английских клуба — "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".

Забитцер защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2014 года, а до этого выступал за "Рапид" и "Адмира Ваккер". После перехода в стан "быков" также отправлялся в аренду в "Ред Булл Зальцбург". В сборную Австрии вызывается с 2012 года.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил шесть голов (три — с пенальти), отдал две результативные передачи и получил пять жёлтых карточек.