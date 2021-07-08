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Английские болельщики светили лазерной указкой в лицо Шмейхелю во время пенальти

Английские болельщики светили лазерной указкой в лицо Шмейхелю во время пенальти Английские болельщики светили лазерной указкой в лицо голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю во время пенальти на полуфинальном матче ЕВРО-2020.
Футбол
8 июля 2021 г. 13:42
Английские болельщики светили лазерной указкой в лицо Шмейхелю во время пенальти

Английские болельщики светили лазерной указкой в лицо голкиперу сборной Дании Касперу Шмейхелю во время пенальти на полуфинальном матче ЕВРО-2020.

Как передает Report, фанаты мешали 35-летнему голкиперу лазерной указкой, однако Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна. Тем не менее, опытный вратарь с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным – 2:1.

В решающем матче соперником британцев станет сборная Италии. Мачт состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" и стартует в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке İngilis azarkeşlər penalti zamanı Şmeyxelə lazer işığı ilə müdaxilə ediblər

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