Английская премьер-лига терпит огромные убытки из-за коронавируса

Английская Премьер-лига опубликовала финансовый отчёт за сезон-2019/2020

Английская Премьер-лига опубликовала финансовый отчёт за сезон-2019/2020.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, оборот лиги упал на девять процентов по сравнению с результатом сезона-2018/2019 и составил 3,32 млрд евро (в предыдущем сезоне доход составил 3,8 млрд евро). Данное падение связано с пандемией коронавируса — руководству АПЛ пришлось предоставить скидки вещателям, связанные с приостановкой матчей среди сезона.

Лиге даже пришлось запросить правительственные гранты на сумму 3,8 млн евро, но руководство английской Премьер-лиги заявило, что это позволило в полном объёме выплачивать зарплаты всем своим сотрудникам и что ни один из них не был уволен.

Самый большой доход АПЛ приносит продажа телевизионных прав на право показа матчей за границей — выручка от реализации прав на трансляции за пределами Великобритании составила 1,56 млрд евро.