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Английская Премьер-лига одобрила продажу "Челси"

Английская Премьер-лига одобрила продажу "Челси" Английская Премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Тодда Боули.
Футбол
24 мая 2022 г. 22:43
Английская Премьер-лига одобрила продажу Челси

Английская Премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Тодда Боули.

Как передает Report, об этом сообщает сайт первенства.

Ранее стало известно, что стороны согласовали условия продажи клуба Боули. Из общей суммы инвестиций 2,9 млрд евро будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Сумма сделки составит около 5 млрд евро. Боули принадлежит доля в бейсбольном клубе "Лос-Анджелес Доджерс", а также в баскетбольном клубе "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası "Çelsi"nin satışını təsdiqləyib

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