Английская премьер-лига: "Ньюкасл" потерял очки, а "Манчестер Юнайтед" победил

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном».

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".

Как передает Report, счет в матче открыли "красные дьяволы" усилиями Антони Марсьяля в первом тайме.

В компенсированное время поединка преимущество манкунианцев удвоил Алехандро Гарначо - 2:0.

"Ньюкасл" сыграл вничью с "Лидсом". Встреча в Лидсе завершилась со счетом 2:2. У хозяев забили Люк Эйлинг (7-я минута) и Расмус Кристенсен (79), в составе гостей дублем отметился Каллум Уилсон (31; 68, с пенальти), который с 17 мячами является лучшим бомбардиром клуба в сезоне. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник "Лидса" Хуниор Фирпо.

Команда Эдди Хау с 66 очками в 35 матчах идет третьей в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Лидс" (31) продлил серию без побед до семи матчей и располагается на 18-й строчке. "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место, также набрав 66 очков.