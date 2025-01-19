Английская Премьер-лига: "Манчестер Сити" разгромил "Ипсвич"

"Манчестер Сити" в 22-м туре английской Премьер-лиги со счетом 6:0 разгромил "Ипсвич" в матче 22-го тура.

"Манчестер Сити" в 22-м туре английской Премьер-лиги со счетом 6:0 разгромил "Ипсвич" в матче 22-го тура.

Как сообщает Report , встречу "Портман Роуд" обслуживал главный арбитр Сэмюэл Беррот.

Счет был открыт на 27-й минуте: англичанин Фил Фоден забил первый гол "горожан". Следующий гол был забит всего через три минуты: Матео Ковачич воспользовался передачей Фила Фодена. Последний гол в первом тайме был забит на 42-й минуте: Фил Фоден оформил дубль после передачи Кевина Де Брюйне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжили интенсивные атаки и во втором тайме. На 49-й минуте Джереми Доку довел счет забитых мячей до 4. Точную передачу бельгийцу отдал его соотечественник Кевин Де Брюйне. На 57-й минуте отличился бомбардир гостей Эрлинг Холанн (ассист: Доку). Финальную точку в матче поставил Джеймс Макати (69') после передачи Ковачича: "Ипсвич" – 0, "Манчестер Сити" – 6.

Таким образом, благодаря этой победе "горожане" набрали 38 очков, сравнявшись по этому показателю с "Ньюкаслом", и вошли в первую четверку турнирной таблицы по разнице забитых и пропущенных мячей. Ближайший преследователь команд - "Челси" с 37 очками (сыграл на игру меньше). В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Челси".

"Ипсвич" же расположился на 18-м месте. У "трактористов", борющихся за сохранение места в лиге, всего 16 очков. В следующем туре аутсайдера проверит лидер чемпионата "Ливерпуль".

Напомним, что ранее "Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Брайтону".