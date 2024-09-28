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Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу

Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" из одноименного города принимал "Ливерпуль".
Футбол
28 сентября 2024 г. 23:57
Английская Премьер-лига: Ливерпуль возглавил турнирную таблицу

В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" из одноименного города принимал "Ливерпуль".

Как сообщает Report, матч отсудил рефери ФИФА Энтони Тейлор.

Несмотря на статус аутсайдера, хозяева начали игру активно. После доминирования хозяев до середины первого тайма "Ливерпуль" перехватил инициативу. Усилив давление, "красные" открыли счет на второй добавленной минуте первого тайма: французский защитник Браима Конате реализовал навес нападающего Диогу Жоты.

Во втором тайме, несмотря на продолжающееся преимущество "Ливерпуля", на 56-й минуте алжирец Райан Аит-Нури, воспользовавшись грубой ошибкой автора гола Конате, отправил мяч в ворота Алиссона Беккера, восстановив статус-кво – 1:1. Однако радость "волков" была недолгой. Всего через пять минут египетский нападающий Мохамед Салах реализовал пенальти, снова выведя свою команду вперед и установив окончательный счет – 1:2.

Таким образом, подопечные Арне Слота после победы с 15 очками поднялись на первую строчку турнирной таблицы. Ближайшие преследователи "Ливерпуля" – "Манчестер Сити" и "Арсенал" – отстают на одно очко. "Красные" с большой вероятностью завершат тур в статусе лидера. Чтобы этого не произошло, "Астон Вилла", отстающая от "Ливерпуля" на три очка, должна обыграть "Ипсвич" с разницей в семь мячей в другом матче тура.

"Вулверхэмптон", потерпевший 5-е поражение в текущем сезоне, остался на последней строчке турнирной таблицы. Команда проводит один из худших стартов в своей истории. Коллектив под руководством Гари О'Нила забила всего 6 голов, пропустив 16.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” turnir cədvəlinin lideri olub

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