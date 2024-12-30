Английская Премьер-лига: "Ливерпуль" на выезде разгромил "Вест Хэм" в матче 19-го тура

"Ливерпуль" в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги разгромил "Вест Хэм" со счетом 0:5.

"Ливерпуль" в выездном матче 19-го тура английской Премьер-лиги разгромил "Вест Хэм" со счетом 0:5.

Как сообщает Report , матч на "Лондон Стэдиум" судила бригада под руководством Энтони Тейлора.

В составе "красных" забитыми голами отметились Луис Диас (30), Коди Гакпо (40), Мохамед Салах (44), Трент Александер-Арнольд (54), Диогу Жота (84) – 0:5.

Таким образом, после 19 туров "Ливерпуль" лидирует с большим отрывом по очкам. У мерсисайдской команды, имеющей игру в запасе, 45 очков. Ближайший преследователь подопечных Арне Слота - "Ноттингем Форест" (37 очков).

У "молотобойцев" в активе 23 очка, они располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы.