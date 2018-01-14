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    Английская Премьер-лига: ”Ливерпуль” обыграл ”Манчестер Сити”

    Манчестер Сити после 23 тура, набрав 63 очка, лидирует в чемпионате. Ливерпуль с 47 очками на третьем месте

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В рамках 23 тура английской Премьер-лиги ”Ливерпуль”принимал у себя ”Манчестер Сити”.

    Как передает Report, игра закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

    В составе "Ливерпуля" отличились Алекс Окслейд-Чемберлен (9-я мин.), Роберто Фирмино (59-я мин.), Садио Манэ (61-я мин.) и Мухаммед Салах. (81-я мин.)

    В составе "горожан" голы забили Лерой Санэ (40-я мин.), Бернардо Сильва (84-я мин.) и Илькай Гюндоган. (91-я мин.)

    Таким образом, "Манчестер Сити" потерпел поражение в сезоне 2017/18 английской Премьер-лиги. "Горожане" в последний раз проигрывали 5 апреля 2017 года "Челси".

    "Манчестер Сити" после 23 тура, набрав 63 очка, лидирует в чемпионате. "Ливерпуль" с 47 очками на третьем месте.

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