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    Английская Премьер-лига:"Челси" с крупным счетом обыграл "Сток Сити" - ВИДЕО

    Челси, набраи 13 очков, занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. Сток Сити с 5 очками находится на 15-й позиции

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Челси" в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги провел очередную встречу.

    Как сообщает Report, "аристократы" гостили у "Сток Сити".

    Встреча, которая состялась на стадионе "Британниа" в Сток-он-Тренте, завершилась крупной победой гостей- 4:0. Хет-триком отметился новичок "синих" Альваро Мората. Он забил свои голы на 2-й, 77-й и 82-й минутах. Еще одним голом на 30-й минуте отметился Педро Родригес.

    "Челси", набраи 13 очков, занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. "Сток Сити" с 5 очками находится на 15-й позиции. 

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