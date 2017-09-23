Английская Премьер-лига:"Челси" с крупным счетом обыграл "Сток Сити" - ВИДЕО

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Челси" в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги провел очередную встречу.

Как сообщает Report, "аристократы" гостили у "Сток Сити".

Встреча, которая состялась на стадионе "Британниа" в Сток-он-Тренте, завершилась крупной победой гостей- 4:0. Хет-триком отметился новичок "синих" Альваро Мората. Он забил свои голы на 2-й, 77-й и 82-й минутах. Еще одним голом на 30-й минуте отметился Педро Родригес.

"Челси", набраи 13 очков, занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. "Сток Сити" с 5 очками находится на 15-й позиции.