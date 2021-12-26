Англичанам могут запретить посещать футбольные матчи

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выдвинула на рассмотрение закон, согласно которому за расистские и прочие оскорбительные высказывания в интернете человеку будут запрещать посещение футбольных матчей на срок до 10 лет.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выдвинула на рассмотрение закон, согласно которому за расистские и прочие оскорбительные высказывания в интернете человеку будут запрещать посещение футбольных матчей на срок до 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

"Этим летом мы увидели прекрасную игру, которая была омрачена расистскими высказываниями троллей в интернете. Они прятались за своими клавиатурами и оскорбляли наших футболистов.

Расизм неприемлем, футбол слишком долго был испорчен этими позорными предрассудками. Люди должны нести ответственность за свои действия в интернете. Предлагаемые мной изменения в законе введут для нарушителей запрет на посещение футбольных матчей", - отметил Прити Патель.