Андрею Аршавину запретили выезд за границу

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу.

Как сообщает Report со ссылкой на Телеграм-канал Экспорт, причина связана с долгами по алиментам.

По информации источника, Аршавин должен выплатить своей жене Алисе Казьминой около 1,5 миллиона рублей. Бракоразводный процесс все еще продолжается.

Отметим, что Аршавин женился на Казьминой осенью 2016 года, а в феврале 2017-го у них родилась дочь Есеня. 38-летний россиянин с 2004 по 2013 год был в гражданском браке с Юлией Барановской.