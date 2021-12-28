О нас
Report Georgia
Аудио новости

Андрей Шевченко заразился коронавирусом

Андрей Шевченко заразился коронавирусом Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом.
Футбол
28 декабря 2021 г. 22:19
Андрей Шевченко заразился коронавирусом
 Андрей Шевченко

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Украинский специалист находится на самоизоляции. В ближайшее время тренировочным процессом команды будет заниматься его ассистент Мауро Тассотти. Ранее стало известно, что положительный результат теста на коронавирус был выявлен у защитника и капитана "Дженоа" Доменико Кришито.

Шевченко стал главным тренером "Дженоа" 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины.

"Дженоа" в 19 матчах набрал 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский "Интер", в 19 встречах набравший 46 очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Andrey Şevçenko koronavirusa yoluxub

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Эльвин Ходжа Ганиев: Для меня представлять Азербайджан – всегда гордость и честь
Эльвин Ходжа Ганиев: Для меня представлять Азербайджан – всегда гордость и честь
22 декабря 2021 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi