Андрей Шевченко заразился коронавирусом

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Украинский специалист находится на самоизоляции. В ближайшее время тренировочным процессом команды будет заниматься его ассистент Мауро Тассотти. Ранее стало известно, что положительный результат теста на коронавирус был выявлен у защитника и капитана "Дженоа" Доменико Кришито.

Шевченко стал главным тренером "Дженоа" 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины.

"Дженоа" в 19 матчах набрал 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский "Интер", в 19 встречах набравший 46 очков.