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Андрей Шевченко может возглавить "Селтик"

Андрей Шевченко может возглавить "Селтик" Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Селтик".
Футбол
3 октября 2021 г. 12:17
Андрей Шевченко может возглавить Селтик
Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Селтик".

Как передает Report со ссылкой на The Sun, 45-летний специалист хочет поработать в Великобритании, а шотландский клуб рассматривает тренера в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором команда демонстрирует неудовлетворительные результаты. "Селтик" стартовал с двух поражений в Лиге Европы. Кроме того, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с десятью очками в семи матчах.

Ранее сообщалось, что Шевченко мог возглавить сборную Турции или один из трех клубов американской Лиги МЛС. Также отмечалось, что украинский специалист не против вернуться в "Милан".

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Версия на азербайджанском языке Şevçenko "Seltik"ə rəhbərlik edə bilər

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