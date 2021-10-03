Андрей Шевченко может возглавить "Селтик"

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Селтик".

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Селтик".

Как передает Report со ссылкой на The Sun, 45-летний специалист хочет поработать в Великобритании, а шотландский клуб рассматривает тренера в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором команда демонстрирует неудовлетворительные результаты. "Селтик" стартовал с двух поражений в Лиге Европы. Кроме того, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с десятью очками в семи матчах.

Ранее сообщалось, что Шевченко мог возглавить сборную Турции или один из трех клубов американской Лиги МЛС. Также отмечалось, что украинский специалист не против вернуться в "Милан".