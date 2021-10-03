Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Селтик".
Как передает Report со ссылкой на The Sun, 45-летний специалист хочет поработать в Великобритании, а шотландский клуб рассматривает тренера в качестве одного из кандидатов на смену Анте Постекоглу, при котором команда демонстрирует неудовлетворительные результаты. "Селтик" стартовал с двух поражений в Лиге Европы. Кроме того, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с десятью очками в семи матчах.
Ранее сообщалось, что Шевченко мог возглавить сборную Турции или один из трех клубов американской Лиги МЛС. Также отмечалось, что украинский специалист не против вернуться в "Милан".