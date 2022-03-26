Андрей Асиус: "К сожалению, нам не удалось забить сборной Азербайджана"

"В последнем матче мы играли против очень хорошего соперника. К сожалению, нам не удалось забить гол". Как сообщает Report, об этом заявил Андрей Асиус, говоря о товарищеском матче между сборными Мальты и Азербайджана. 36-летний защитник, который заверш

"В последнем матче мы играли против очень хорошего соперника. К сожалению, нам не удалось забить гол".

Как сообщает Report, об этом заявил Андрей Асиус, говоря о товарищеском матче между сборными Мальты и Азербайджана.

36-летний защитник, который завершил свою футбольную карьеру отметил, что команда, в целом, продемонстрировала хорошую игру в матче: "Мы контролировали мяч, было желание атаковать и забивать. Уверен, наши футболисты продолжат работать и достойно выступят в Лиге Наций под руководством нашего главного тренера".

Асиус также коснулся завершения футбольной карьеры: "Это была моя последняя игра. Я наслаждался каждой минутой, проведенной на поле".

Отметим, что игра с Азербайджаном стала для Андрея Асиуса 103-й за сборную Мальты. Он покинул игру на 42-й минуте, попрощавшись с товарищами по команде.