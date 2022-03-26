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Андрей Асиус: "К сожалению, нам не удалось забить сборной Азербайджана"

Андрей Асиус: "К сожалению, нам не удалось забить сборной Азербайджана" "В последнем матче мы играли против очень хорошего соперника. К сожалению, нам не удалось забить гол". Как сообщает Report, об этом заявил Андрей Асиус, говоря о товарищеском матче между сборными Мальты и Азербайджана. 36-летний защитник, который заверш
Футбол
26 марта 2022 г. 10:58
Андрей Асиус: К сожалению, нам не удалось забить сборной Азербайджана

"В последнем матче мы играли против очень хорошего соперника. К сожалению, нам не удалось забить гол".
Как сообщает Report, об этом заявил Андрей Асиус, говоря о товарищеском матче между сборными Мальты и Азербайджана.
36-летний защитник, который завершил свою футбольную карьеру отметил, что команда, в целом, продемонстрировала хорошую игру в матче: "Мы контролировали мяч, было желание атаковать и забивать. Уверен, наши футболисты продолжат работать и достойно выступят в Лиге Наций под руководством нашего главного тренера".
Асиус также коснулся завершения футбольной карьеры: "Это была моя последняя игра. Я наслаждался каждой минутой, проведенной на поле".
Отметим, что игра с Азербайджаном стала для Андрея Асиуса 103-й за сборную Мальты. Он покинул игру на 42-й минуте, попрощавшись с товарищами по команде.

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Версия на азербайджанском языке Andrey Acius: "Təəssüf ki, Azərbaycan yığmasına çoxlu qol vura bilmədik"

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