Андреас Перейра перешёл в «Фулхэм» из «Манчестер Юнайтеда»

26-летний полузащитник Андреас Перейра перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Фулхэм».
Контракт подписан на четыре года. Сумма сделки не разглашается.
Перейра родился в Бельгии, в 16 лет присоединился к «Манчестер Юнайтед». Дебют игрока за взрослую команду состоялся в матче Кубка лиги в августе 2014 года, в том же сезоне полузащитник сыграл свой первый матч в АПЛ.
Перейра провёл один матч за сборную Бразилии.
Отметим, что в прошлом сезоне полузащитник играл в бразильском «Фламенго» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». На тех же условиях Перейра ранее также выступал в итальянском «Лацио», испанских «Валенсии» и «Гранаде».