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    Андре Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на две игры - ВИДЕО

    Они столкнулись с санкцией за поддержку Оскара

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер китайской команды "Шанхай Шанган", португалец Андре Виллаш-Боаш и бразильский нападающий Халк дисквалифицированы на две игры.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Китайской футбольной ассоциации, они столкнулись с санкцией из-за поддержки наказанного на 8 матчей другого члена команды, бразильского полузащитника Оскара.

    Кроме того, за поведение главного тренера и футболиста клубу придется оплатить штраф в размере 13 000 евро.

    Отметим, что Оскара признали виновным за то, что он стал причиной массовой драки футболистов на встрече с "Гуанчжоу Фули" в рамках XIII тура Суперлиги Китая. За это его дисквалифицировали на 9 матчей. 

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