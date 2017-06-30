Андре Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на две игры - ВИДЕО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер китайской команды "Шанхай Шанган", португалец Андре Виллаш-Боаш и бразильский нападающий Халк дисквалифицированы на две игры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Китайской футбольной ассоциации, они столкнулись с санкцией из-за поддержки наказанного на 8 матчей другого члена команды, бразильского полузащитника Оскара.

Кроме того, за поведение главного тренера и футболиста клубу придется оплатить штраф в размере 13 000 евро.

Отметим, что Оскара признали виновным за то, что он стал причиной массовой драки футболистов на встрече с "Гуанчжоу Фули" в рамках XIII тура Суперлиги Китая. За это его дисквалифицировали на 9 матчей.