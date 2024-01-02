Анчелотти завершит карьеру после ухода из "Реала"

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти заявил, что мадридский "Реал" будет его последним местом работы.

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти заявил, что мадридский "Реал" будет его последним местом работы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

29 декабря 2023 года 64-летний Анчелотти подписал новый контракт с "Реалом", соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Это мое последнее место работы. Когда я закончу карьеру, я не знаю, это может быть и 2026 год. Я хочу быть тренером до этого года и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь. Все будет зависеть от успеха, которого мы сможем здесь добиться", - сказал Анчелотти.

Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. Вместе с "Реалом" он становился чемпионом Испании, дважды - победителем кубка и один раз - суперкубка страны, два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе.

По ходу карьеры итальянский специалист также приводил к победам в национальных первенствах английский "Челси", германскую "Баварию", итальянский "Милан" и французский ПСЖ.