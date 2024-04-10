Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, произошло это в первой встрече 1/4 финала турнира между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" (3:3). Для итальянского специалиста игра в Мадриде стала 200-й. Второе место по этому показателю занимает бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, у которого 190 матчей в Лиге чемпионов. 178 матчей в турнире провел экс‑тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

Отметим, среди действующих тренеров второе место у наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы - 168 матчей. На счету бывшего тренера «Порту", "Челси", "Интера" Жозе Моуринью - 145 матчей.

Напомним, Анчелотти дважды выигрывал Лигу чемпионов с "Миланом" и дважды - с "Реалом".

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится 17 апреля. Эта игра пройдет в Англии, на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)".