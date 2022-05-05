Анчелотти опередил Клоппа по количеству выходов в финал Лиги чемпионов

В ночь с 4 на 5 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити».

В ночь с 4 на 5 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити».

Как передает Report, хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти вышел в финал Лиги чемпионов в пятый раз в своей тренерской карьере, опередив наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который достиг финала в Лиге чемпионов в четвёртый раз в карьере. Будущий финал станет 17-м для «Королевского клуба».

Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

Отметим, что финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция).