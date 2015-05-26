​Анчелотти официально покинул пост главного тренера "Реала"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти официально отправлен в отставку.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

"Хочу сообщить вам, что совет директоров "Реала" принял решение отправить Карло Анчелотти в отставку. Принять такое решение было очень трудно. У нас очень высокие требования — "Реал" всегда хочет выигрывать трофеи.

Что Анчелотти сделал не так? Не знаю. Но у "Реала" очень высокие требования", — сказал Перес.

Анчелотти возглавил "Реал" в 2013 году. Под его руководством мадридцы по одному разу выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и клубный чемпионат мира. В нынешнем сезоне "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и 1/8 финала Кубка Испании.