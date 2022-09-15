Анчелотти одержал 100 побед в Лиге чемпионов

Итальянский тренер Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», оформил 100-ю победу в Лиге чемпионов.
Напомним, что мадридский «Реал» дома переиграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Забитыми мячами за испанскую команду отметились Федерико Вальверде и Марко Асенсио.
Отметим, что Анчелотти тренировал лондонский «Челси», мюнхенскую «Баварию», итальянские «Милан» и «Наполи», английский «Эвертон». На счету знаменитого специалиста четыре победы в главном европейском турнире (две за «Милан» и две за «Реал»). Вместе с мадридским клубом Анчелотти выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, становился победителем чемпионата Испании.