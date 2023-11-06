Анчелотти назвал "тревожным звонком" ничью с "Райо Вальекано"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Райо Вальекано" (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Райо Вальекано" (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report , итальянский специалист отметил, что его огорчает результат, а не сама игра.

"Иногда вы выигрываете матчи, которые не заслуживаете, а иногда вы не выигрываете встречи, которые заслуживаете выиграть. Это была игра, победу в которой мы заслужили.

Если оценивать результат, то это тревожный звонок", — процитировала пресс-служба клуба Анчелотти.

Отметим, что "Реал" с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, "Райо Вальекано" идет на 9-й строчке, у него в активе 18 очков.