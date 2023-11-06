Анчелотти назвал "тревожным звонком" ничью с "Райо Вальекано"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Райо Вальекано" (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
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"Иногда вы выигрываете матчи, которые не заслуживаете, а иногда вы не выигрываете встречи, которые заслуживаете выиграть. Это была игра, победу в которой мы заслужили.
Если оценивать результат, то это тревожный звонок", — процитировала пресс-служба клуба Анчелотти.
Отметим, что "Реал" с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, "Райо Вальекано" идет на 9-й строчке, у него в активе 18 очков.