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ANAMA и АФФА организовали матч по футболу среди ампутантов

ANAMA и АФФА организовали матч по футболу среди ампутантов В рамках совместной организации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялся матч между футболистами-ампутантами Как сообщает Report, матч прошел на одном из мини-футбольных поле
Футбол
3 апреля 2023 г. 18:47
ANAMA и АФФА организовали матч по футболу среди ампутантов

В рамках совместной организации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялся матч по футболу среди спортсменов-ампутантов.

Как сообщает Report, матч прошел на одном из мини-футбольных полей Бакинского олимпийского стадиона.

В матче, организованном под лозунгом "Скажем нет минам", приняли участие члены сборной Азербайджана по футболу среди спортсменов-ампутантов, участники Отечественной войны и Апрельских боев и др.

За игрой наблюдали председатель ANAMA Вугар Сулейманов, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

Первый тайм матча между двумя командами, условно разделенными на "белых" и "синих", завершился победой "белых" со счетом 4:1. Во втором тайме "синие" сократили разницу, но избежать поражения не смогли - 4:2.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA və AFFA-nın təşkilatçılığı ilə amputant futbolçular arasında oyun keçirilib

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