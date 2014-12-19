Эмрах Челикель: Оказанная президентом столь высокая поддержка даже превзошла наши ожидания - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Интервью директора футбольного клуба "Карабах" Эмраха Челикель информационному агентству Report.

- Каково Ваше мнение по поводу игры "Хазар-Лянкяран"?

- Обе стороны показали хорошую игру. На поле чувствовалась борьба и были взаимные нападения. Я поздравляю свою команду с победой. Из-за открытости игры каждый получил удовольствие. После одного тура на чемпионате будет перерыв. На последней встрече мы обыграли команду "Сумгайыт" и теперь хотим сделать передышку.

- В чем она заключается?

- Зимний учебно-тренировочный сбор пройдет в Анталии. Команда соберется 10 января. Затем мы приступим к тренировкам.

- "Карабах" не отступает от своей цели. По этой причине будут ли какие-либо изменения, то есть ожидаются ли трансферы?

- Первым делом для нас важно мнение Гурбана Гурбанова. Мы поддержим любую его задумку.

- Вы делали предложение главному тренеру по этому поводу?

- Нет. Наш главный тренер свободен в решениях по данному вопросу. Мы не вмешиваемся в его дела.

- Президент страны выделил "Карабаху" премию в размере 1 млн. манатов. Используете ли вы эту сумму и для трансфера?

- Конечно же, эти деньги выделены клубу как помощь. За это мы благодарны президенту страны. Глава государства дал нам большой стимул. Выделенные деньги будут потрачены для нужд клуба.

- Вы ждали, что будете приняты президентом?

- Естественно, ждали. Встреча с президентом - огромный стимул. Столь высокая поддержка даже превзошла наши ожидания.

- Существуют предположения, что бригада арбитров, судившая вашу игру с итальянским "Интером", призналась, что допустила ошибку. В какой степени этот момент может повлиять на вынесение удовлетворительного решения?

- Наш адвокат работает в этом направлении. Существуют некоторые свидетели, имена которых будут упомянуты. Хотя судьи признали свою ошибку, запоздавшее сожаление не принесет пользы. Посмотрим, чего мы сможем добиться. Сегодня мы боремся за восстановление своих прав.