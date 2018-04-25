Амрах Челикэль: Будет интересно получить кубок чемпионов после того, как станут известны все медалисты - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с директором футбольного клуба "Карабах" Амрахом Челикэлем.
- "Карабах" в пятый раз подряд стал чемпионом. Как на Ваш взгляд, было ли завоевано это чемпионство легче предыдущих?
- Я затрудняюсь сказать, было ли оно завоевано легко или с трудом. Могу сказать, что удержание чемпионства – ответственная миссия. Мы осознали эту ответственность. "Карабах" завоевал успех в Лиге Чемпионов. Повторить это достижение - большая ответственность. Мы поняли, какая ответственность лежит на нас.
- Когда, по-Вашему лучше получить Кубок чемпионов?
- Мы примем его с большим удовольствием, когда бы нам его ни дали. Чемпионат все еще продолжается, идет борьба за 2-е и 3-е места. Считаю, что получение всех завоеванных нами медалей после определения обладателей этих мест будет еще более интереснее. Однако итоговое решение за Профессиональной футбольной лигой.
- Предстоят игры Еврокубка. Вы задумываетесь о том, чтобы попасть в групповой этап Евролиги или нацелены на более высокую планку?
- Мы всегда нацелены на получение самого лучшего в рамках своих умений. Считаю, что мы добились этого. И сейчас наши цели неизменны – мы будем стремиться к самому лучшему результату.
- У многих футболистов "Карабаха" истекает срок договора. Приступили ли Вы к переговорам по продлению договоров?
- Этот вопрос находится в компетенции главного тренера. Все происходит по его желанию. Пока чемпионат продолжается. Мы обеспечили себе чемпионство, однако будем серьезно бороться и в предстоящих встречах. До окончания чемпионата мы не будем уделять внимание этим вопросам. Работы по трансферам продолжаются. После завершения чемпионата будет внесена ясность в некоторые вопросы.
- Предъявляет ли главный тренер какие-либо требования по поводу переговоров с футболистами?
- Главный тренер и его помощники всегда высказывают свои пожелания. Есть футболисты и менеджеры, с которыми мы постоянно встречаемся. Некоторые из них могут показать прекрасные результаты. Есть и те, переговоры с которыми продолжаются. Однако до завершения чемпионата говорить об этом было бы неправильно.
- Есть информация о переговорах Махира Мадатова с "Нефтчи". Поговаривают, что уже достигнута предварительная договоренность с "черно-белыми"…
- Это невозможно. У Мадатова есть контракт с нашей командой. Его контракт не истекает в этом году. Полагаю, без нашего согласия он не сможет покинуть команду. С другой стороны, я не верю в вероятность подобных переговоров.
- Махир Мадатов не принял участия в матче против "Кяпяза". Гурбан Гурбанов мотивировал это решение отсутствием на тот момент надлежащей формы у этого футболиста. Ранее был наказан Эльвин Юнусзаде, опоздавший на тренировку сборной…
- "Карабах" – одна семья. В этой семье могут быть и наказанные, и вознагражденные. Этот вопрос личного характера, относится он непосредственно к нашей команде и находится в компетенции главного тренера. Мы уважительно относимся ко всем решениям Гурбана Гурбанова. Что касается наказания Махира Мадатова или иных вопросов, главный тренер полномочен решать эти вопросы по своему усмотрению.
Təbriz QuliyevАвтор новости
Поделиться в Facebook