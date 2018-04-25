Амрах Челикэль: Будет интересно получить кубок чемпионов после того, как станут известны все медалисты - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с директором футбольного клуба "Карабах" Амрахом Челикэлем.

- "Карабах" в пятый раз подряд стал чемпионом. Как на Ваш взгляд, было ли завоевано это чемпионство легче предыдущих?

- Я затрудняюсь сказать, было ли оно завоевано легко или с трудом. Могу сказать, что удержание чемпионства – ответственная миссия. Мы осознали эту ответственность. "Карабах" завоевал успех в Лиге Чемпионов. Повторить это достижение - большая ответственность. Мы поняли, какая ответственность лежит на нас.

- Когда, по-Вашему лучше получить Кубок чемпионов?

- Мы примем его с большим удовольствием, когда бы нам его ни дали. Чемпионат все еще продолжается, идет борьба за 2-е и 3-е места. Считаю, что получение всех завоеванных нами медалей после определения обладателей этих мест будет еще более интереснее. Однако итоговое решение за Профессиональной футбольной лигой.

- Предстоят игры Еврокубка. Вы задумываетесь о том, чтобы попасть в групповой этап Евролиги или нацелены на более высокую планку?

- Мы всегда нацелены на получение самого лучшего в рамках своих умений. Считаю, что мы добились этого. И сейчас наши цели неизменны – мы будем стремиться к самому лучшему результату.

- У многих футболистов "Карабаха" истекает срок договора. Приступили ли Вы к переговорам по продлению договоров?

- Этот вопрос находится в компетенции главного тренера. Все происходит по его желанию. Пока чемпионат продолжается. Мы обеспечили себе чемпионство, однако будем серьезно бороться и в предстоящих встречах. До окончания чемпионата мы не будем уделять внимание этим вопросам. Работы по трансферам продолжаются. После завершения чемпионата будет внесена ясность в некоторые вопросы.

- Предъявляет ли главный тренер какие-либо требования по поводу переговоров с футболистами?

- Главный тренер и его помощники всегда высказывают свои пожелания. Есть футболисты и менеджеры, с которыми мы постоянно встречаемся. Некоторые из них могут показать прекрасные результаты. Есть и те, переговоры с которыми продолжаются. Однако до завершения чемпионата говорить об этом было бы неправильно.

- Есть информация о переговорах Махира Мадатова с "Нефтчи". Поговаривают, что уже достигнута предварительная договоренность с "черно-белыми"…

- Это невозможно. У Мадатова есть контракт с нашей командой. Его контракт не истекает в этом году. Полагаю, без нашего согласия он не сможет покинуть команду. С другой стороны, я не верю в вероятность подобных переговоров.

- Махир Мадатов не принял участия в матче против "Кяпяза". Гурбан Гурбанов мотивировал это решение отсутствием на тот момент надлежащей формы у этого футболиста. Ранее был наказан Эльвин Юнусзаде, опоздавший на тренировку сборной…

- "Карабах" – одна семья. В этой семье могут быть и наказанные, и вознагражденные. Этот вопрос личного характера, относится он непосредственно к нашей команде и находится в компетенции главного тренера. Мы уважительно относимся ко всем решениям Гурбана Гурбанова. Что касается наказания Махира Мадатова или иных вопросов, главный тренер полномочен решать эти вопросы по своему усмотрению.