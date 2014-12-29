​Ампутирована нога бывшего главного тренера турецкого клуба

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер турецкого клуба "Kocaelispor" Ялчин Калдыран потерял ногу. Как сообщает Report со ссылкой на "Posta", правая нога бывшего тренера ампутирована в области колена. Я.Калдыран, который в 90-е годы играл в составе "Kocaelispor" за чемпионское звание, а позже являлся главным тренером, не найдя работу в области спорта, трудился на фабрике по изготовлению стальных труб. Во время работы в результате несчастного случая он упал с высоты на стальные трубы. Позже он был помещен в реанимационное отделение больницы. После осмотра врачи решили ампутировать его правую ногу.

Отметим, что сегодня Я.Калдырана должны перевести из реанимации в палату.