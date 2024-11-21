Аморим разочарован футболистами "Манчестер Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим разочарован некоторыми футболистами на первых тренировках.

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим разочарован некоторыми футболистами на первых тренировках.

Как сообщает Report со ссылкой The Sun, португальский специалист недоволен интенсивностью работы. Несколько раз Аморим призывал игроков действовать быстрее.

Тренер не смог увидеть всех подопечных из-за международного перерыва – некоторые футболисты уехали защищать цвета национальных сборных в Лиге наций УЕФА.

Рубен также определился с игроками, которые не смогут рассчитывать на игровые минуты и могут покинуть клуб.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в английском чемпионате, в активе команды 15 очков. Следующий поединок подопечные Аморима проведут 24 ноября на выезде против "Ипсвича".