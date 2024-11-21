Аморим разочарован футболистами "Манчестер Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим разочарован некоторыми футболистами на первых тренировках.
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Тренер не смог увидеть всех подопечных из-за международного перерыва – некоторые футболисты уехали защищать цвета национальных сборных в Лиге наций УЕФА.
Рубен также определился с игроками, которые не смогут рассчитывать на игровые минуты и могут покинуть клуб.
Отметим, что "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в английском чемпионате, в активе команды 15 очков. Следующий поединок подопечные Аморима проведут 24 ноября на выезде против "Ипсвича".