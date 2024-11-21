О нас

Аморим разочарован футболистами "Манчестер Юнайтед"

Аморим разочарован футболистами "Манчестер Юнайтед" Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим разочарован некоторыми футболистами на первых тренировках.
Футбол
21 ноября 2024 г. 22:46
Аморим разочарован футболистами Манчестер Юнайтед

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим разочарован некоторыми футболистами на первых тренировках.

Как сообщает Report со ссылкой The Sun, португальский специалист недоволен интенсивностью работы. Несколько раз Аморим призывал игроков действовать быстрее.

Тренер не смог увидеть всех подопечных из-за международного перерыва – некоторые футболисты уехали защищать цвета национальных сборных в Лиге наций УЕФА.

Рубен также определился с игроками, которые не смогут рассчитывать на игровые минуты и могут покинуть клуб.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в английском чемпионате, в активе команды 15 очков. Следующий поединок подопечные Аморима проведут 24 ноября на выезде против "Ипсвича".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in yeni baş məşqçisi komandanın hazırkı durumundan narazıdır

Другие новости из категории

Делегация AMADA приняла участие в заседании Всемирного антидопингового агентства
Делегация AMADA приняла участие в заседании Всемирного антидопингового агентства
21 ноября 2024 г. 15:09
Сборная Аргентины по футболу в 2025 году проведет товарищеский матч в Индии
Сборная Аргентины по футболу в 2025 году проведет товарищеский матч в Индии
20 ноября 2024 г. 18:39
Клуб Барселона сделал публикацию о визите Лапорты в Баку на странице со 137 млн подписчиков
ВидеоКлуб "Барселона" сделал публикацию о визите Лапорты в Баку на странице со 137 млн подписчиков
20 ноября 2024 г. 09:30
Пеп Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити
Пеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"
20 ноября 2024 г. 03:57
В Лиге наций УЕФА подведены итоги группового этапа
В Лиге наций УЕФА подведены итоги группового этапа
20 ноября 2024 г. 02:28
Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана разгромно проиграла Швеции
ФотоЛига наций УЕФА: Сборная Азербайджана разгромно проиграла Швеции
20 ноября 2024 г. 01:50
В выездном матче против Швеции сборную Азербайджана поддерживают порядка 200 фанатов
ВидеоВ выездном матче против Швеции сборную Азербайджана поддерживают порядка 200 фанатов
20 ноября 2024 г. 00:22
Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана сыграет в гостях со Швецией
Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана сыграет в гостях со Швецией
19 ноября 2024 г. 09:31
Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую гостевую победу в истории
Сборная Сан-Марино по футболу одержала первую гостевую победу в истории
19 ноября 2024 г. 03:17
Лига Европы УЕФА: Билеты на матч Карабах - Лион поступят в продажу завтра
Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Лион" поступят в продажу завтра
18 ноября 2024 г. 22:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi