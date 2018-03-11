АМОР организовал межнациональный турнир по мини-футболу в Москве

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Москве прошёл межнациональный турнир по мини-футболу, организованный АМОР в поддержку Владимира Путина на президентских выборах в России.

Как передает Российское бюро Report, на открытии турнира в манеже Спортивной академии "Спартака" принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он выразил благодарность председателю АМОР Лейле Алиевой за организацию акции. "Спорт - это средство объединения молодежи. Я уверен, что народ России сделает правильный выбор", - Полад Бюльбюльоглу.

Член правления АМОР Эмин Гаджиев, лидер азербайджанской диаспоры России, академик Фазиль Гурбанов, ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов призвали азербайджанскую молодежь, проживающую в России, принять активное участие в президентских выборах 18 марта.

Что касается самого турнира, то в нем приняли участие 12 команд, представляющих в основном национальные землячества.

Сам формат, когда национальные диаспоры представляли ещё и свою Родину, был уникальным и в будущем возможно продолжение такой традиции.

Турнир прошёл в ожесточенных футбольных баталиях - несколько раз на поле были вынуждены выйти врачи для оказания помощи пострадавшим. По итогам матчей выявился победитель - команда России, которой "капитанил" ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов, второе место досталось команде Кыргызыстана, третье заняли выходцы из Башкирии.