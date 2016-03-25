​"Амкар": "Селихов пропустил матч с азербайджанцами из-за болезни, а не допинга"

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Отсутствие вратаря "Амкара" Александра Селихова в матче молодёжных сборных России и Азербайджана не связано с допингом - игрок заболел.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС пресс-атташе пермского клуба Дмитрий Енцов.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки молодежной сборной Селихов, Алексей Миранчук, Александр Клещенко и Камиль Муллин пропустили встречу с азербайджанцами из-за употребления мельдония.

"Ни о каком допинге речи не идет. Игрок просто заболел. Точного диагноза на руках пока нет, но если говорить в общем - его отсутствие в матче связано с простудой", - сказал Енцов.