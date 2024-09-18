Амиль Юнанов: Хорошая игра за "Бюлис" поможет вернуться в сборную Азербайджана

18:17

Трансфер бывшего нападающего сборной Азербайджана по футболу Амиля Юнанова в албанский клуб "Бюлис" состоялся всего за один день.

О своем переходе в албанский клуб 31-летний форвард рассказал в интервью Report.

"Вечером позвонили и сказали, что есть вариант поиграть в чемпионате Албании. Я поинтересовался у некоторых людей, подумал, решил, что все будет хорошо, и согласился. Мои интересы совпали с интересами клуба", - рассказал футболист.

Юнанов также признался, что вел переговоры с азербайджанским клубом, но не дождался предложения, которое бы его устроило: "В "Кяпаз" не сдержали своего слова. Я ждал их, но не получил желаемого ответа. Из-за этого почти 3 месяца оставался без клуба", - посетовал он.

Говоря о целях "Бюлиса", нападающий отметил, что команда намерена пробиться в Лигу конференций УЕФА.

"Я приложу все усилия, чтобы клуб побеждал. Как форвард, моя задача - забивать голы, над этим я буду усердно работать", - подчеркнул А.Юнанов.

Он добавил, что хорошая игра в Албании поможет ему вернуться в сборную Азербайджана. "Это одна из моих главных целей. Я никогда не терял надежды. Даже оставаясь без клуба, ни на день не прекращал тренировки. Защищать честь сборной Азербайджана - большая гордость", - подытожил форвард.