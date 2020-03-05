​Американский клуб хочет сохранить бывшего игрока "Карабаха"

Клуб Североамериканской футбольной лиги «Нью-Йорк Космос» намерен сохранить бывшего футболиста агдамского "Карабаха" Анси Аголли.

Как передает Report со ссылкой на издание Frontrowsoccer, команда из США хочет продлить истекающее соглашение с 38-летним защитником еще на год.

По словам главного тренера Карлоса Мендеса, с Аголли обязательно проведут переговоры: "В прошлом году он был большой частью команды. Аголли повышает свой уровень, он профессионал, и наличие таких футболистов важно для молодых игроков", - сказал он.

Анси Аголли подчеркнул, что может дать своей команде еще больше: "Профессионализм и дисциплина помогают хорошо тренироваться и поддерживать себя на нужном уровне. Думаю, что смогу помочь команде достичь поставленных целей в этом году".

Отметим, что Анси Аголли выступал за "Карабах" с 2012 по 2019 год. Он также провел 73 матча за сборную Албании.