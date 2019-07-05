Американский футболист лишился руки в ДТП

Защитник американского футбольного клуба "Майами Долфинс" Кендрик Нортон лишился левой руки в результате автокатастрофы.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил спортивный агент Малки Кава в Twitter.

По данным полиции Флориды, Нортон врезался в бетонный барьер на автомобиле Ford F250 недалеко от города Майами утром 4 июля.

Пожарные Майами-Дейд доставили 22-летнего Нортона в Мемориальную больницу Джексона, где ему оказали медицинскую помощь. Однако из-за многочисленных травм левую руку футболиста пришлось ампутировать.

Кендрик Нортон играл за "Майами Долфинс" с декабря 2018 года.