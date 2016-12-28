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    Американский баскетболист избран лучшим спортсменом

    Леброн Джеймс удостаивается этой награды во второй раз

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Названо имя лучшего спортсмена этого года. 

    Как сообщает Report, награда "Associated Press" вручена баскетболисту американского клуба "Кливленд Кавальерс" Леброну Джеймсу.

    В голосовании участвовали редакторы 59 агентств, 24 из которых предпочли Джеймса. 16 голосов получил пловец Майкл Фелпс, а 9 голосов – атлет Усэйн Болт.

    Отметим, что это вторая награда Леброна Джеймса. Аналогичной награды он был удостоен и в 2013 году. 

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