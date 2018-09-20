Аллегри: "VAR помогла бы арбитру в разборе эпизода с Роналду"

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов над «Валенсией» (2:0).

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

«Команда отлично поработала, у нас было много шансов забить и после удаления Роналду. Мы заслуженно взяли на себя инициативу. Красная карточка лишь увеличила напряжение. „Валенсия“ играла агрессивно, но защитники „Ювентуса“ очень хорошо сдерживали напор атак испанцев.

Удаление Роналду? Могу только сказать, что VAR помогла бы арбитру в данном эпизоде. Оставлять команду в меньшинстве в первом туре Лиги чемпионов — подобные решения вызывают у меня разочарование. Мы могли проиграть сегодня из-за этого», — сказал Аллегри.