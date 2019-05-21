​Аллегри, Тотти и Дзанетти вошли в Зал славы итальянского футбола

Во Флоренции прошла церемония включения новых членов в Зал славы итальянского футбола.

Как сообщает Report, новыми членами по итогам 2018 года стали бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти (в номинации "итальянский футболист"), бывший капитан "Интера" Хавьер Дзанетти (в номинации "футболист-легионер") и главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри (в номинации "главный тренер").

Также Зал славы пополнили Джанкарло Антоньони ("итальянский футболист-ветеран"), Никола Риццоли (в номинации "судья") и Милена Бертолини (номинация "итальянская футболистка"). Посмертно в Зал славы включены бывший футболист "Ромы" Амедео Амадеи и бывший главный тренер римского клуба Джузеппе Виани.